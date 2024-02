Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat im Jahr 2023 seinen Umsatz in Österreich um 14,7 Prozent auf 23,1 Millionen Euro gesteigert. Das deutsche Unternehmen mit Produktionsstandort im Burgenland wuchs mit elf Millionen Tafelschokoladen stärker als der Markt. Dieser hatte sich im Vorjahr als krisenresistent erwiesen. Mit größeren Packungen, mehr Veganem und "2 in 1" will das Familienunternehmen, das nach eigenen Angaben mittlerweile einen Marktanteil von 7,8 Prozent hält, heuer punkten.

>>> Ritter Sport: Standort Breitenbrunn wird Hauptwerk für vegane Schokolade

Damit sind vier neue "Duo-Tafeln" gemeint, also eine Packung mit zwei aufeinander abgestimmten Geschmacksrichtungen. Auch die 150-Gramm-Packung wird verstärkt angeboten. Der heimische Tafelschokoladenmarkt teilt sich nach Angaben des Schokoladeherstellers, der heuer sein 40-jähriges Firmenjubiläum feiert, zu 50 Prozent in die 100-Gramm-Packung und zu ebenso vielen Prozent in die größeren Größen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!