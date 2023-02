Die Übernahme des Mars-Standortes in Breitenbrunn im Jahr 2020 war ein historisches Ereignis: Als einzigem Nicht-Deutschen Produktionswerk wollte das Familien Unternehmen Ritter im Burgenland Produktionsspitzen abfangen, und das Mutterwerk im schwäbischen Waldenbuch entlasten. Mittlerweile wird hier ein erheblicher Anteil der Waffelröllchen Amicelli sowie die Hauptproduktion für die veganen Sorten des Schokoladenherstellers abgearbeitet.

Derzeit arbeiten rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Drei-Schichtbetrieb fünf Tage die Woche im Werk. Im Vorjahr wurde die Produktion erheblich erweitert: Ein dritter Waffelofen hat die Produktion der Waffelröllchen im Vorjahr um 40 Prozent auf hier geplante 2.600 Tonnen "Amicelli" gesteigert. Zusätzlich werden rund 3500 Tonnen Schokolade produziert. Die Produktion der Veganer Sorten aus dem Burgenland ist zudem ein Wachstumsmarkt: "Die Veganer Sorten entwickelten derzeit sich vier Mal so gut wie der Markt", sagt itter Sport Österreich Geschäftsführer Wolfgang Stöhr. Insgesamt habe man ein "hervorragendes Jahr" 2022 hinter sich, denn während der Markt für Tafelschokolade um 3,3 Prozent gewachsen sei, konnte die Marke ein 10,7-prozentiges Wachstum verzeichnen, so Stöhr.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung