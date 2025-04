Dennoch soll den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr weiterhin eine Dividende gezahlt werden. Diese hängt nicht vom Konzernergebnis ab, sondern von den Dividendenzuflüssen von VW und Porsche an die PSE, mit denen die Holding offenbar fest rechnet. Den vollständigen Geschäftsbericht will der Vorstand der Porsche SE am 26. März veröffentlichen.

"Die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen AG in der Konzernbilanz der Porsche SE liegt bei minus 19,9 Mrd. Euro und damit am unteren Ende der genannten Bandbreite von minus 7 Milliarden bis minus 20 Mrd. Euro", hieß es. Die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Porsche AG in der Konzernbilanz der Porsche SE liege bei minus 3,4 Mrd. Euro und damit innerhalb der kommunizierten Bandbreite von minus 2,5 Milliarden Euro bis minus 3,5 Mrd. Euro. Die Nettoverschuldung des Konzerns PSE werde voraussichtlich rund 5,2 Mrd. Euro betragen.