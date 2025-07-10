Während sich viele Automobilhersteller im ersten Halbjahr 2025 mit rückläufigen Verkaufszahlen konfrontiert sehen, zeigt sich die BMW Group vergleichsweise robust. Der Münchner Konzern konnte seine weltweiten Auslieferungen nahezu stabil halten – ein Achtungserfolg in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld.

>>> Warum BMW keine Angst vor Trump’s Zöllen hat

Laut Unternehmensangaben lieferte BMW in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 1.207.388 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce aus. Das entspricht lediglich einem leichten Rückgang von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal 2025 drehte sich der Trend sogar leicht ins Positive: Die Auslieferungen legten um 0,4 Prozent zu – ein Signal der Stabilisierung inmitten globaler Absatzschwächen.

Nie mehr die wichtigsten Entwicklungen aus der Automobilindustrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – mit den aktuellen Absatzzahlen, Marktanalysen und Trends rund um BMW, Mercedes, Audi und die Industrie 2025. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox.