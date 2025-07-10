Im ersten Halbjahr 2025 verkaufte die Marke Volkswagen weltweit rund 193.000 Elektrofahrzeuge – ein Zuwachs von 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beeindruckend fällt das Wachstum in Europa aus: Hier stieg der E-Auto-Absatz sogar um mehr als 70 Prozent. Damit verwies VW den langjährigen Marktführer Tesla klar auf die Plätze. Mit Modellen wie dem ID.3, ID.4 und dem ID.7 belegt Volkswagen drei der fünf Spitzenpositionen bei den meistzugelassenen E-Autos Europas.

Die offiziellen Auslieferungszahlen für das erste Halbjahr wird der Konzern zwar erst am 25. Juli veröffentlichen, doch bereits jetzt zeigen exklusive Daten, wie dominant die Marke Volkswagen im europäischen Markt auftritt. „Die Wachstumsraten, die wir in Europa geschafft haben, sind wirklich groß“, betonte VW-Vertriebschef Martin Sander gegenüber dem Handelsblatt.

