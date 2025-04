Der deutsche Batteriehersteller Varta steht vor umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen, die tiefgreifende Veränderungen für das Unternehmen und seine Aktionäre mit sich bringen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die finanzielle Stabilität wiederherzustellen und das Unternehmen zukunftsfähig zu machen.​

>>> Varta in der Krise: Grünes Licht für Sanierung nach Gerichtsverhandlung

Varta plant, jährlich über 25 Millionen Euro einzusparen. Ein bedeutender Teil dieser Einsparungen soll durch den Abbau von 150 Verwaltungsstellen an verschiedenen Standorten erreicht werden, was eine Entlastung von etwa 15 Millionen Euro bei den Personalkosten bedeutet. In der Produktion sind hingegen keine Stellenstreichungen vorgesehen; vielmehr sind hier Neueinstellungen geplant. Aktuell beschäftigt Varta rund 4.000 Mitarbeiter.​