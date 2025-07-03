Der europäische Batterie-Hoffnungsträger ist gefallen – und wird nun von einem US-Unternehmen übernommen. Nach der Insolvenz des schwedischen Herstellers Northvolt hat das kalifornische Technologieunternehmen Lyten die Batteriefabrik im polnischen Danzig übernommen. Die Produktion, so Lyten, soll sofort wieder anlaufen. Es handelt sich um die größte Fabrik für stationäre Energiespeicher in Europa. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

