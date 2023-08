Der börsenotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat zwar seinen Halbjahresumsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 19,2 Prozent auf 339,6 Mio. Euro gesteigert, doch das Betriebsergebnis (EBIT) brach von 1,4 Mio. auf 281.000 Euro ein. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach jedoch von 1,4 Millionen auf 281.000 Euro ein, das Nachsteuerergebnis drehte von 126.000 auf minus 3,7 Millionen Euro ins Minus, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht hervor.

Laut Halbjahresfinanzbericht soll im Gesamtjahr zumindest das EBIT wieder positiv ausfallen. Die operative Ertragskraft sei aber belastet, weil "die erfolgreichen Auftragsakquisen der Vorjahre zu einer punktuellen Aggregation bei Neuanläufen" münde. Hinzu kämen Lieferverzögerungen bei dringend benötigten neuen Produktionsanlagen.

