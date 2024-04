Berichten zufolge würden alle gekündigt werden, die für Tinucci und Ho arbeiteten. Insgesamt betrifft das ungefähr 500 Menschen. "Hoffentlich machen diese Aktionen deutlich, dass wir bei der Zahl der Mitarbeiter und bei den Kosten absolut hart sein müssen", schreibe Musk. "Während einige Spitzenmanager das ernst nehmen, ist das bei den meisten anderen nicht der Fall."

Seit Jahresbeginn hat Tesla ein knappes Drittel an Wert verloren - anders als die Aktien etablierter Autohersteller wie GM oder Toyota, die deutlich zugelegt haben. "Tesla wird als Unternehmen erwachsen und ist nicht mehr die Wachstumsgeschichte, die es lange war", so Craig Irwin, Analyst beim Finanzdienstleister Roth Capital. "Entlassungen lassen darauf schließen, dass das Management davon ausgeht, dass die Nachfrage noch länger schwach bleiben wird." Erst vor wenigen Tagen kündigte Musk den Abbau von zehn Prozent der insgesamt 140.000 Mitarbeiter weltweit an. "Das wird uns schlank, innovativ und hungrig für die nächste Wachstumsphase machen", schrieb Musk.