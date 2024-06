Ein großes Problem ist die hohe Inflation in Österreich, die über hohe Tarifabschlüsse die Arbeitskosten stark steigen ließ. In den letzten Jahren sind die Arbeitskosten in Österreich um 20 Prozent gestiegen, obwohl die verkaufte Menge zurückging, während sie in Deutschland nur um 12 Prozent zulegten, erklärte der stellvertretende Propak-Obmann Marko Bill Schuster. Etwa ein Viertel der Branchenausgaben entfallen auf Arbeitskosten, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Zusätzlich belasten neue gesetzliche Bestimmungen wie die Entwaldungsrichtlinie und das Lieferkettengesetz die Branche.

Eine Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben ergab, dass zwei Drittel mit der aktuellen Lage "zurechtkommen", so Schuster. Ein Drittel jedoch denkt über Maßnahmen wie Outsourcing, Verlagerungen oder "Optimierungsmaßnahmen" nach. Im vergangenen Jahr hat die Branche zwei Prozent der Arbeitsplätze abgebaut und beschäftigte zuletzt 8.678 Menschen.



Während der Corona-Pandemie waren Papier- und Kartonprodukte besonders gefragt, was zu einem erheblichen Lageraufbau führte. Dieser "Corona-Spitz" ist inzwischen abgebaut, aber die Branche hat noch nicht die Verkaufszahlen erreicht, die vor der Pandemie üblich waren. Zuletzt wurden 2016 1,1 Millionen Tonnen verkauft. Zwei Drittel der Produktion gehen in den Export, davon mehr als die Hälfte nach Deutschland.