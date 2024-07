Die OMV hatte am 21. Mai 2024 davor gewarnt, dass aufgrund eines ausländischen Gerichtsurteils Zahlungen ihrer Tochter OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) an Gazprom Export exekutiert werden könnten und der russische Konzern deshalb seine Erdgaslieferungen nach Österreich einstellen könnte. Zwei Nachbarstaaten Österreichs reagierten in Folge: Am 30. Mai verfügte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, gestützt auf den in Ungarn geltenden Ausnahmezustand, dass Zahlungen für Erdgaslieferungen nicht verwendet werden dürfen, um Forderungen von Gläubigern zu befriedigen. Am 13. Juni beschloss der Nationalrat der Slowakei eine Gesetzesnovelle, die mittlerweile in Kraft getreten ist und die Vollstreckung von Zahlungen des slowakischen Energiekonzerns SPP an Gazprom Export formal verhindert.

Eine vergleichbare Gesetzesänderung ist in Österreich nicht bekannt. Gasversorgungsszenarien der Österreichischen Energieagentur und der Regulierungsbehörde E-Control hätten gezeigt, dass auch bei einem möglichen Ausfall der russischen Gaslieferungen nicht mit einer Gasknappheit zu rechnen sei, beruhigte am Dienstag ein Sprecher des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK), das formal für Energiefragen zuständig ist. Solange Gas aus Russland bezogen werde, bestehe aber das Risiko eines plötzlichen Lieferstopps, betonte er gegenüber der APA. Deshalb habe man auch einen Gesetzesvorschlag für einen verpflichtenden Ausstieg aus der russischen Gasversorgung vorgelegt.