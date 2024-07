In Österreich orientieren sich die Tarifverhandlungen üblicherweise an der durchschnittlichen Inflationsrate der letzten zwölf Monate, der sogenannten rollierenden Inflation. Daher werden die Bruttoreallöhne pro Kopf auch in den kommenden Jahren noch merklich, aber abnehmend steigen, so das Wifo.

Für 2024 wird ein Anstieg der Reallöhne um 4,2 Prozent prognostiziert, was den Reallohnverlust des Jahres 2022 größtenteils ausgleichen soll. Für die Jahre 2025 (+1,25 Prozent) bis 2028 (+0,25 Prozent) wird eine Verlangsamung des Reallohnzuwachses erwartet, da sich der Abstand zwischen der rollierenden Inflation und der erwarteten Inflation im Folgejahr verringert.



Im Vergleich zur Periode 2010 bis 2019, also der Zeit nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise und vor der COVID-19-Krise, dürfte das durchschnittliche jährliche Reallohnwachstum im Zeitraum 2024/2028 um einen Prozentpunkt höher sein. Die Lohnstückkosten werden ebenfalls deutlich steigen, wenn auch in abnehmendem Tempo (2024 +8,25 Prozent, 2025 +3 Prozent, 2028 +2 Prozent).