Sowohl die Sägeindustrie als auch der Holzhandel üben weiterhin Kritik an der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Auch ein Jahr nach deren Inkrafttreten bleiben wesentliche Umsetzungsfragen offen, wodurch eine rechtssichere und wirtschaftliche Anwendung nicht möglich ist. Schmölzer forderte deshalb "eine längere Umsetzungsfrist von mindestens zwölf Monaten". Er betonte, dass es nicht sein könne, dass Händler sämtliche Vorlieferanten an ihre Endkunden offenlegen müssten: "Lediglich die prüfende Behörde sollte darauf Zugriff haben", so die Holzindustrie. Ein grundlegendes Problem der EUDR sei der unverhältnismäßige Bürokratieaufwand, der keinen erkennbaren Mehrwert bringe.

Auch beim "Green Deal", dem bisherigen Fahrplan der EU-Klima- und Umweltpolitik, sieht die Branche Verbesserungsbedarf. Einige politische Initiativen könnten die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder gefährden. Daher fordert die Branche ein "klares Bekenntnis zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung". Außerdem müsse eine "zuverlässige und wirtschaftliche Rohstoffverfügbarkeit" gesichert bleiben. Positiv wird hingegen der Ansatz gesehen, die Bioökonomie zu stärken und die Verwendung von Holz auszuweiten.



Die österreichische Sägeindustrie umfasst über 1.000 Betriebe und beschäftigt rund 10.000 Personen im ländlichen Raum. Im Jahr 2023 erzielte sie einen Produktionswert von 2,7 Milliarden Euro. Der Holzhandel zählt derzeit etwa 4.500 Mitglieder. Die Unternehmen der Österreichischen Holzindustrie beschäftigen rund 27.400 Mitarbeiter und produzierten 2023 Waren im Wert von 9,74 Milliarden Euro, wodurch ein Außenhandelsüberschuss von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet wurde.