Die Pleitewelle im österreichischen Immobiliensektor hält an. Nach den Insolvenzen des Signa-Konzerns und der angeschlagenen Immobiliengruppe VMF/VKM hat nun auch die Wiener Firma BBB Immo GmbH Konkurs angemeldet, wie die "Presse" am Mittwoch berichtete. Die genaue Summe der Verbindlichkeiten ist unklar, jedoch sitzt das Unternehmen laut der Zeitung auf Schulden in Höhe von etwa 100 Millionen Euro. Auch das Finanzamt dürfte Forderungen haben.

>>> Die größten Insolvenzen des jungen Jahres 2024

Gläubigerschützer konnten zunächst keine konkreten Zahlen zu den Verbindlichkeiten nennen, schätzen diese aber in der von der "Presse" genannten Größenordnung ein. Sollte dies zutreffen, wäre es eine der größten Immobilieninsolvenzen der letzten Jahre.

