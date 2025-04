Die Debatte um das geplante Mercosur-Handelsabkommen sorgt in Österreich erneut für große Aufregung. Angesichts der Unsicherheiten im Zuge der neuen US-Zölle will die EU den Abschluss eines Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten vorantreiben, das in Österreich bisher stets sehr umstritten war. Zwischen Befürwortern und Gegnern verläuft eine klare Linie – mit der Industrie und Exportwirtschaft auf der einen Seite, Agrarvertretern und Umweltschützern auf der anderen. Auch unter den politischen Parteien herrscht Uneinigkeit: Lediglich die NEOS befürworten das Abkommen ausdrücklich. Die FPÖ und die Grünen lehnen es entschieden ab, die SPÖ zeigt sich kritisch, während die ÖVP in dieser Frage gespalten ist.

"Wir werden viel Zeit und Energie zusammen mit den Mitgliedstaaten investieren, um das Abkommen abzuschließen", sagte nun am Freitag ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Das wäre eine große Gelegenheit. Unter den einflussreichen EU-Mitgliedsstaaten zählt Frankreich weiterhin zu den kritischsten Stimmen gegenüber dem von der EU-Kommission im Dezember erzielten Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die Regierung in Paris äußert seit Monaten Vorbehalte, insbesondere mit Blick auf potenzielle Wettbewerbsnachteile für die französische Landwirtschaft.

Doch es zeichnet sich eine leichte Kurskorrektur ab: Im Zuge der jüngsten handelspolitischen Spannungen mit den USA – unter anderem nach einer neuen Zollrunde durch Ex-US-Präsident Donald Trump – hat sich Frankreich gemeinsam mit zehn weiteren EU-Staaten an Beratungen über mögliche Lösungsansätze beteiligt. Diese Gespräche deuten auf einen zunehmenden Willen hin, europäische Handelspartnerschaften strategisch neu zu denken und breiter aufzustellen.