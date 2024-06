"Mit diesem Schritt setzen wir auf die bereits 1996 vereinbarte Regelung zu unserem Ausstieg", erklärte ÖBAG-Chefin Edith Hlawati. "Dabei war uns wichtig, dass die Assets der Vamed an Partner verkauft werden, denen sowohl die heimischen Standorte an Thermenbetrieben sowie Reha-Einrichtungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Anliegen sind", so Hlawati weiter. Die B&C Holding, welche Mehrheiten an börsennotierten Industriekonzernen wie Lenzing, Semperit und AMAG hält, erklärte, dass das Ausscheiden der B&C-Gruppe im Zusammenhang mit dem von Fresenius eingeleiteten strukturierten Ausstieg aus der Vamed steht. Dieser zielt darauf ab, langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für verschiedene Vamed-Geschäftsbereiche unter neuer Eigentümerstruktur zu schaffen. Die Transaktion wurde am 29. Mai 2024 abgeschlossen.

In den letzten Wochen wurde die Vamed AG aufgespalten. Die Anteile an den Thermen in Österreich (u.a. Therme Wien, Geinberg, St. Martins), die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) sowie das österreichische Vamed-Projektgeschäft wurden für 90 Mio. Euro an ein Konsortium der Baukonzerne Porr und Strabag verkauft, das rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernimmt. Der Krankenhausdienstleistungsbereich mit einem Umsatzanteil von 30 Prozent wird an Fresenius übertragen.