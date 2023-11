Der Countdown läuft: Am Donnerstag beginnt die achte Verhandlungsrunde der Metaller. Die Gewerkschaft hat weite Teile ihres Repertoires an Protestmaßnahmen ausgespielt – von Betriebsrätekonferenzen, Betriebsversammlungen, Warnstreiks bis hin zu befristeten Arbeitsniederlegungen, die von achtstündigen Schichtausfällen bis zu 24-stündigen Streiks reichen. Zuletzt hatte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian mit einer Streikfreigabe für den Handel auch den Druck auf die richtungsweisende Metaller-Lohnrunde erhöht.

Und doch handelte es sich bisher in der Metallindustrie nur um punktuelle, oft nur wenige Stunden andauernde Arbeitskampfmaßnahmen. Kein Vergleich zu den Ankündigungen über flächendeckenden Streiks, die Gewerkschafter vor dem Scheitern der letzten Verhandlungsrunde am Montag vor zwei Wochen geäußert haben. Wie hoch die Leidensfähigkeit der Gewerkschaften, die sich auf einen Abschluss über der rollierenden Inflationsrate von 9,6 Prozent einzementiert hat, am Donnerstag sein wird, ist ungewiss. Nicht in die Karten schauen lässt sich auch die Arbeitgeberseite: "Wir werden unsere Position durch Streiks nicht ändern" gibt sich FMTI-Chef und Arbeitgeberverhandler Christian Knill zumindest nach außen kompromisslos. Angesichts der hohen Inflation die auch Unternehmen treffe "müssen wir heuer alle einen geringen Wohlstandsverlust hinnehmen", so die Argumentation.

Sticheleien von beiden Seiten.

Am Freitag wurde das Unternehmen des Sicherheitstechnik-Herstellers EVVA zum öffentlichkeitswirksamen Ort des Protestes der Gewerkschaften auserkoren. Denn: Firmenchef Stefan Ehrlich-Adám ist KV-Verhandler der Arbeitgeber des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI). ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, persönlich anwesend, hat den streikenden Mitarbeitern des EVVA-Werkes in Wien die Solidarität sämtlicher Gewerkschaften für den Arbeitskampf der Beschäftigen der Metallindustrie ausgerichtet. Und er appelliert eine Kollektivvertragseinigung auf Basis der rollierenden Inflation - sonst könnte es zu Protestmaßnahmen von Handel, Metallindustrie und den Sozialberufen kommen, die bis zu 900.000 Arbeitnehmer umfassen.

Zum den Streikaktivitäten vor seinem Werk ließ es sich EVVA-Chef Ehrlich-Adám nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass bei der Maßnahme wohl streikende Personen aus anderen Betrieben, sowie Funktionärinnen und Funktionäre der Gewerkschaften und Arbeiterkammer beteiligt gewesen wären, denn: "Die EVVA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute alle einen Tag Sonderurlaub erhalten um sie zu schützen" wie es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens heißt. In seiner Funktion als Arbeitgeberverhandler erklärte Ehrlich-Adam: "Wir treten den Streiks mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen. Jede Form von unzulässiger Behinderung oder Blockade wird zur Anzeige gebracht." Klar sei auch, dass es keine Entgeltfortzahlung der Arbeitgeber für die bereits stattgefundenen Arbeitsniederlegungen geben werde.

Am Tisch liegt derzeit die Forderung der Arbeitnehmervertreter von 10,6 Prozent mehr Brutto-Lohn und -Gehalt, gestartet wurden die Verhandlungen im Oktober mit der – damals auch von Experten als überraschend moderat eingeschätzten – Forderung nach einem Plus von 11,6 Prozent. Die Verhandler der Arbeigeberseite haben zuletzt nach eigenen Berechnungen im Schnitt 8,2 Prozent Lohnerhöhung geboten – was für die unteren Beschäftigungsgruppen bis zu zwölf Prozent Plus ergeben soll. Dies jedoch über Einmalzahlungen, die nur für das kommende Jahr wirksam wären. Die Industrie wäre aber zu einer Nachbesserung bereit, wenn es dafür Abschläge im Rahmenrecht, also beispielsweise bei Überstunden, gibt.



