In den letzten Jahren haben die Importe von chinesischen Solarmodulen nach Europa stark zugenommen. Im Jahr 2023 erreichten sie etwa 120 GW, was die erwarteten Installationen von knapp über 60 GW weit überstieg. Diese Überflutung führt zu einem Überangebot und drückt die Preise für Solarmodule auf ein Rekordtief. Durchschnittlich kosten diese Module in der EU nur noch etwa 15 Cent pro Watt, was die Preise europäischer Hersteller unter enormen Druck setzt​​​​.

Die extrem niedrigen Preise der chinesischen Importe haben eine Krise in der europäischen Solarindustrie ausgelöst. Trotz politischer Maßnahmen wie dem Net-Zero Industry Act (NZIA) und dem Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) konnten europäische Hersteller nicht mithalten. Dies hat dazu geführt, dass die Produktion von PV-Modulen in Europa von 9 GW im Jahr 2022 auf etwa 1 GW im Jahr 2023 gesunken ist, was viele europäische Hersteller an den Rand der Insolvenz bringt​​​​.

>>> Photovoltaik-Krise in Niederösterreich: Insolvenzen erschüttern die Branche

Die europäischen PV-Produzenten fordern die EU auf, Maßnahmen gegen die Billigimporte zu ergreifen. Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) hat die Einführung von nicht-finanziellen Kriterien (NFC) in PV-Auktionen vorgeschlagen, um die ökologischen und sozialen Vorteile europäischer Module zu berücksichtigen und somit die Wettbewerbsbedingungen anzugleichen. Zudem wird über die Wiedereinführung von Strafzöllen auf chinesische Solarmodule diskutiert, um die heimische Produktion zu schützen und faire Marktbedingungen zu schaffen​​​​.