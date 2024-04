"Die Energiewende bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Zukunft der Mobilitäts- und Kraftstoffsysteme“, so Karl Rose, ehemaliger Chefstratege des Ölkonzerns ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) in den Vereinten Arabischen Emiraten. "Einerseits ist die Welt zum ersten Mal auf dem besten Weg, den Höchststand aller fossilen Brennstoffe noch vor Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Andererseits glaube ich, dass sich nach 2030 einige der Regulierungsvorgaben für nachhaltige Flugkraftstoffe als zu ehrgeizig erweisen und daher an realisierbare Potentiale angepasst werden müssen. Angesichts der steigenden Menge an benötigten Biokraftstoffen wird es erneut ernsthafte gesellschaftliche Debatten über die Themen ‚Nahrung versus Treibstoff‘ sowie ‚Industrieländer versus Schwellenländer‘ geben. Unabhängig von unseren Bemühungen werden uns eher früher als später in einigen Bereichen die Rohstoffe ausgehen."



Laut Rose erfordert der Übergang zu elektrifizierter Mobilität große Investitionen in die Infrastruktur, die Netzkapazität und die Batterieherstellung, was Fragen nach den Lieferketten und der Skalierbarkeit zur Deckung der steigenden Nachfrage aufwirft: "Es braucht schnelle Reaktionen auf die sich entwickelnde Situation und flexible Entwicklungspfade um das langfristige Ziel der Netto-Null-Emissionen erreichen zu können."