Beim umstrittenen Lieferkettengesetz der EU wird es schön langsam ernst. Gestern hat Lara Wolters, Chefverhandlerin des EU-Parlaments, den Berichtsentwurf dafür vorgelegt, heute, Freitag, sollen die Botschafter der EU-Länder ihre Positionen abstimmen. Wirtschaftsvertreter haben dies einmal mehr zum Anlass genommen, um vor einer zu strengen Umsetzung der Regeln gegen die Ausbeutung von Menschen und Umwelt zu warnen, denn dies wäre praxisfremd und kontraproduktiv.



"Es muss dabei sichergestellt werden, dass internationale Lieferketten nicht durch überschießende und realitätsferne Regelungen beeinträchtigt werden und so das unternehmerische Handeln nachhaltig beeinträchtigt wird, ", so die Industriellenvereinigung (IV) heute in einer Stellungnahme. Andreas Gerstenmayer, Chef des steirischen Leiterplattenhersteller AT&S, wird in der heutigen "Kleinen Zeitung" mit den Worten zitiert: "Mit dem derzeitigen Entwurf kommt eine realitätsferne Überregulierung auf uns zu, die die Gefahr birgt, das zugrunde liegende Ziel zu verfehlen. (...) Sublieferanten oder gar Kunden weiter zu kontrollieren, ist nicht machbar."



Und auch die IV betont, dass sichergestellt werden müsse, dass Unternehmen nur dort in die Pflicht genommen würden, wo sie auch einen direkten Einfluss auf ihre Lieferanten hätten. Außerdem müsse gewährleistet sein, dass die wesentlichen Elemente der Richtlinie in allen Mitgliedstaaten gleich umgesetzt würden.



IV-Präsident Georg Knill stellte heute klar: "Wir nehmen unsere Sorgfaltspflichten und Verantwortung entlang der Lieferketten als Industrie selbstverständlich wahr. Jedoch müssen auch die Rahmenbedingungen so ausgestaltet sein, dass sie praktikabel und im unternehmerischen Alltag für alle Unternehmen entlang der Lieferkette umsetzbar sind." Sein Resümee: "Ein Gesetz, das nicht einhaltbar ist, ist kontraproduktiv. Leider ist gut gemeint nicht immer gut gemacht."



In das gleiche Horn stößt auch Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf: "Es darf nicht passieren, dass unsere - im weltweiten Vergleich vorbildlichen - Unternehmen verantwortlich gemacht werden für Verfehlungen, die weit außerhalb ihres Einflussbereiches passieren. Ein österreichischer Betrieb kann gar nicht die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren, das wäre absurd."