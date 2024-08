Nachdem der Haushaltsgerätehersteller Liebherr im Osttiroler Lienz ursprünglich plante, im Herbst 960 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, präsentiert das Unternehmen nun eine "alternative Lösung": „Aufgrund der anhaltend rückläufigen Nachfragesituation in vielen unserer Kernmärkte sehen wir uns gezwungen, unsere Produktions- bzw. Kapazitätsplanung entsprechend temporär anzupassen“, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.



>>> Liebherr: AMS lehnt Kurzarbeitsantrag ab – Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung geplant

Von Oktober bis Dezember 2024 wird in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen eine "Vier-Tage-Woche" eingeführt, um die "temporäre Unterauslastung" zu überbrücken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

