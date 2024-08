Der Haushaltsgerätehersteller Liebherr plante, im Herbst 960 Mitarbeiter an seinem Standort in Lienz, Osttirol, in Kurzarbeit zu schicken. Dieser Antrag wurde jedoch vom Arbeitsmarktservice (AMS) abgelehnt. Das Unternehmen erklärte am Donnerstag, dass nun "Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung" ergriffen und nach einer "alternativen Lösung" gesucht werden müsse. Konkrete Details zu diesen Maßnahmen oder ob ein Stellenabbau geplant ist, wurden noch nicht bekanntgegeben.

Laut einem Bericht des ORF Tirol mangelt es für etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Lienz, zu dem auch viele Pendler aus Oberkärnten gehören, an Arbeit. Liebherr betonte in einer Aussendung, dass man alle Beschäftigten im Unternehmen halten wolle. Weiterhin würden die Mitarbeiter "persönlich über die aktuelle Situation und weitere Entwicklungen informiert", hieß es. Das Unternehmen sehe sich jedoch aufgrund der "anhaltend rückläufigen Nachfragesituation in vielen unserer Kernmärkte" gezwungen, die Produktions- und Kapazitätsplanung vorübergehend anzupassen und habe bereits "verschiedene notwendige Maßnahmen ergriffen".

