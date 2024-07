Die Pläne des Haushaltsgeräteherstellers stoßen bei Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) auf Bedenken. Gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe) erklärte er, dass Kurzarbeit nicht dazu gedacht sei, konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Kocher argumentierte, dass solche Schwankungen, "solange sie keine großflächige Störung des regionalen Arbeitsmarktes verursachen", zum "betrieblichen Risiko" gehören und die Kurzarbeit kein Mittel gegen diese Entwicklungen sei. Außerdem suchen viele Betriebe weiterhin Fachkräfte. "Diese bei Firmen zu binden, die auf unbestimmte Zeit nicht genug Aufträge haben, ist volkswirtschaftlich fraglich", so der Minister.



Die Kurzarbeit müsse nach der Corona-Pandemie wieder ihrem ursprünglichen Zweck dienen und als Unterstützung gegen externe Schocks fungieren. Innerhalb der EU bestehe jedoch Diskussionsbedarf, da einige Mitgliedsstaaten die Kurzarbeit ausweiten und damit "Fragen der Fairness des Wettbewerbs aufgeworfen werden", sagte Kocher.

Die Gewerkschaft PRO-GE forderte am Freitag in einer Aussendung Kocher auf, die Kurzarbeit so zu gestalten, "dass sie wieder von mehr Betrieben in Anspruch genommen werden kann." Bundesvorsitzender Reinhold Binder sah in der dreimonatigen Kurzarbeit für Liebherr ein "geeignetes Mittel, denn das Unternehmen geht davon aus, dass sich ab 2025 die wirtschaftliche Situation wieder entspannt." Binder argumentierte, dass Kocher zur Stabilität beitragen müsse, damit Unternehmen Fachkräfte halten können. Liebherr sei der größte Arbeitgeber in Lienz und "prägend für die Region", sagte PRO-GE-Landesgeschäftsführer Thomas Giner. Liebherr beschäftigt in Lienz insgesamt rund 1.340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.