Auch der nun präsentierte Prototyp des Wasserstoff-Radladers basiert auf dem bereits bestehenden Modell "L 566" - dem am verbreitetsten Großradlader von Liebherr, der wie alle Radlader des Konzerns in Bischofshofen entwickelt, produziert und vertrieben wird. "Wir haben nur die Karosserie verändern müssen, weil Wasserstofftanks größeren Platzbedarf haben." Das Fahrzeug wurde dadurch etwa um einen halben Meter länger.Das erste Liebherr-Produkt mit dem alternativen Antrieb ist die Baumaschine nicht: 2022 präsentierte das Unternehmen bereits einen Wasserstoff-Kettenbagger. Die Motoren stammen von Liebherr selbst, werden in der Schweiz gefertigt und vermeiden die Emission von Treibhausgasen und Stickoxiden.

"Ein großer Radlader braucht in der Stunde 16 bis 17 Liter Diesel, zusätzlich laufen große Baumaschinen am Tag viel länger als kleine. Da wird bei Dieselmotoren eine erhebliche Menge CO2 ausgestoßen", so Pfab. Bis der neue Wasserstoff-Radlader in Serie gehen wird, werden aber noch einige Jahre vergehen. Zunächst wird das Fahrzeug umfangreich erprobt. Zugleich ruhen auch andere Entwicklungen nicht. Denn Wasserstoff soll nicht nur Ersatzbrennstoff für Diesel bleiben: Liebherr arbeitet bereits am nächsten Schritt. "Wir sehen in der Verwendung von Wasserstoff-Verbrennern eher einen Übergang. Die endgültige Lösung wird die Brennstoffzelle werden, wo aus Wasserstoff Strom entsteht. Aber das wird im Baumaschinenbereich noch dauern."

Große Schräglagen oder Verschmutzungen durch Staub würden derzeit noch eine Herausforderung darstellen.Eine Frage ist auch die Versorgung mit Wasserstoff. Liebherr hat darum am Dienstag auch die erste Wasserstoff-Tankstelle im Bundesland Salzburg eingeweiht. Zugleich arbeitet der Konzern gemeinsam mit dem Unternehmen "Maximator Hydrogen" daran, mobile Lösungen zu entwickeln, um Baumaschinen direkt auf Baustellen betanken zu können. Dies sei insbesondere für abgelegene Baustellen und wenig mobile Baumaschinen von großer Bedeutung.Das 1949 in Deutschland gegründete Unternehmen Liebherr hat seinen Firmensitz in der Schweiz und zählt heute zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Die Firmengruppe umfasst über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2023 beschäftigte sie mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Umsatz von über 14 Milliarden Euro.