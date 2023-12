Den Gedanken an den Einstieg ins Familienbusiness hatte er als Heranwachsender stets im Hinterkopf bewahrt, erzählt Lennart Martin Braun, der seine Lehr- und Wanderjahre dabei nicht zu kurz kommen ließ: Einer wirtschaftlichen Ausbildung in St. Gallen samt Auslandssemester in Kalifornien folgten Tätigkeiten unter anderem bei Rübig in Wels, Saint Gobain in England sowie Luxemburg und im Asset Management einer Schweizer Privatbank in London.



2016 trat er über ein Traineeship in das Vöcklabrucker Unternehmen ein. Mitte 2019 übernahm er dort - just zum Zeitpunkt der Aufspaltung des Betriebs - die Geschäftsführung: Sein jüngerer Bruder Roderich Martin verantwortet seither das abgespaltene Unternehmen Atomkraftwerkerückbau, Lennart Martin leitet die Maschinenfabrik mit dem Fokus auf Stahltrenn- und Stahlschleifmaschinen und Stahlwasserbau mit rund 100 Mitarbeitern.

Die Geschäfte der Fabrik, welche 1848 in Vöcklabruck gegründet wurde und in der der Großvater 1965 die erste Trennschleifmaschine entwickelte, laufen gut: 30 Prozent Plus wird man heuer erzielen.