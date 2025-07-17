Ein entscheidender Auslöser für die Trennung zwischen KTM und MV Agusta war jedoch die finanzielle Schieflage der österreichischen Pierer Mobility AG, zu der auch KTM gehört. Ende November 2024 stellte die KTM AG einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung, nachdem das Unternehmen mit einem Schuldenstand von rund drei Milliarden Euro konfrontiert war. Die angespannte Finanzlage zwang das Management zu drastischen Maßnahmen – darunter auch die Überprüfung und Abgabe nicht zum Kerngeschäft gehörender Beteiligungen.

>>> Stefan Pierer und KTM: Das bleibt von seinem Imperium

In diesem schwierigen Umfeld geriet auch die Beteiligung von 50,1 % an MV Agusta zunehmend unter Druck. Die italienische Markenikone galt im Konzernumfeld nicht als zur Kernstrategie gehörend, sodass entschieden wurde, den Anteil abzugeben, um MV Agusta vom Restrukturierungsverfahren abzukoppeln.

Am 31. Januar 2025 gab MV Agusta offiziell bekannt, dass Art of Mobility S.A. – ein von der Familie Sardarov kontrolliertes Unternehmen – die Mehrheit übernommen hat. Ziel war es, die Marke vollständig aus den finanziellen Turbulenzen der Pierer-Gruppe herauszuhalten. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, der Schritt schaffe Klarheit und Stabilität, sodass MV Agusta unbeeinträchtigt vom KTM-Sanierungsprozess weiter operieren könne: "Nach einem erfolgreichen Jahr für MV Agusta hätte die kürzlich bekannt gewordene finanzielle Situation der PIERER Mobility AG erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Marke aus Schiranna haben können."

Im Jahr 2024 setzte MV Agusta 4.000 Motorräder ab – ein Plus von 116 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits im Juli letzten Jahres wurden die Gesamtverkäufe aus 2023 übertroffen. Auch im Aftersales-Bereich markierte 2024 ein Rekordjahr: Der Hersteller verzeichnete die höchsten Ersatzteilverkäufe seiner Geschichte, bei einer Teileverfügbarkeit von 99 Prozent für Modelle der vergangenen sieben Produktionsjahre.