"Für Mattighofen ist natürlich so eine große Insolvenz eines so großen Unternehmens ein riesengroßer Schlag", erklärte Iris Schmidt, Leiterin des AMS Oberösterreich, im Ö1-Morgenjournal. Die Auswirkungen könnten weitreichend sein: "Grundsätzlich sagt man, auf einen Industriemitarbeitenden fallen zwei weitere Arbeitsplätze. Ich hoffe nicht, dass das in dieser Dimension eintreten wird."

Die Krise bei KTM spiegelt eine allgemein angespannte Lage wider. Bereits seit Monaten verzeichnen oberösterreichische Unternehmen verstärkte Redimensionierungsmaßnahmen, so Schmidt. Besonders betroffen seien exportorientierte Industriebetriebe, da die Rezession in der Region stark spürbar ist.

Die wirtschaftliche Situation führt zu steigenden Arbeitslosenzahlen in der Region. Schmidt führt aus: "Wir haben jetzt durchschnittlich plus 18 Prozent bei den letzten Zahlen an Zugängen in die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr." Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bezirken: Während manche Gebiete einen Anstieg von 39,8 Prozent verzeichnen, sind es in anderen Regionen „nur“ acht Prozent.

Die Suche nach Lösungen läuft bereits auf Hochtouren. Stiftungsmodelle, speziell für Oberösterreich, könnten eine mögliche Antwort auf die drohenden Arbeitsplatzverluste sein. Schmidt betont jedoch, dass Oberösterreich als industrielles Herz Österreichs von der aktuellen Lage besonders hart getroffen sei.