Petra Preining CFO : KTM: Millionenhilfe, Sparkurs – und eine neue Frau an der Finanzspitze
Petra Preining, ehemals Finanzvorständin bei AT&S, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion der CFO bei der Pierer Mobility AG sowie der KTM AG. Die Bestellung bis zum 31. Dezember 2028 erfolgte auf Grundlage eines Aufsichtsratsbeschlusses, mit dem der Vorstand um das Ressort Finanzen erweitert wurde, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab.
>>> KTM-Produktion läuft wieder – doch das eigentliche Powerhouse steht jetzt in Indien
In ihrer neuen Rolle verantwortet Preining künftig die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations sowie IT. Zuvor war sie von 2022 bis August 2025 als Finanzvorständin bei AT&S tätig, davor hatte sie dieselbe Funktion bei der Semperit AG Holding inne. Frühere berufliche Stationen führten sie unter anderem zur B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever.
Millionenhilfe, Strategie, Neuausrichtung: Wie KTM mit Bajaj zurück in die Erfolgsspur findet
In den vergangenen Monaten geriet die Pierer Mobility Gruppe zunehmend unter finanziellen Druck. Bereits Ende November 2024 leitete die KTM AG ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung ein, da der Finanzierungsbedarf im dreistelligen Millionenbereich lag und die zur Verfügung stehenden Mittel nicht rechtzeitig gesichert werden konnten.
>>> Krise, Rettung, Neustart: So holt Gottfried Neumeister KTM 2025 zurück auf die Überholspur
Ein zentraler Schritt in der Restrukturierung war der im Mai 2025 geschlossene Finanzierungszusagen, die es ermöglichten, die von den Gläubigern geforderte Quote im Rahmen der Restrukturierungspläne für KTM AG sowie deren Tochtergesellschaften Komponenten und Forschung & Entwicklung termingerecht zu erfüllen.
Zudem wurde ein Darlehen über 450 Millionen Euro durch Bajaj Auto International Holdings bereitgestellt, um diese Zahlungen zu sichern. Auch operative Anpassungen sind Teil des Sanierungsplans: Unter anderem sind Produktionskürzungen an österreichischen Standorten vorgesehen, um Überbestände abzubauen.
Neustart mit Finanz-Profi: Warum die neue KTM-CFO Petra Preining jetzt zur Schlüsselfigur wird
„Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben“, erklärte Pierer-Mobility-CEO Gottfried Neumeister. Die Berufung sei „ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen“.
>>> Österreichs wichtigste Managerinnen 2025
Vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Umbruchsphase wird Petra Preining umfangreiche Verantwortung tragen, insbesondere bei der Stabilisierung der Finanzstruktur, beim Cashflow‑Management und bei der Kommunikation mit Investoren und Gläubigern. Ihre Erfahrung in Sanierungs‑ und Controllingfunktionen dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen, um Vertrauen bei Stakeholdern wiederherzustellen und die Organisation effizienter auszurichten.
Während ihrer Amtszeit als CFO von AT&S ab Oktober 2022 hat Petra Preining maßgeblich dazu beigetragen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern: Sie leitete eine erfolgreiche Refinanzierung und trug damit wesentlich zur Sicherung der Liquidität und Bonität des Konzerns bei. Darüber hinaus übernahm sie Verantwortung für ein breites Spektrum von Steuerungsbereichen – unter anderem Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risiko‑ und Kontinuitätsmanagement – und führte damit zentrale Management‑Funktionen, die für die strategische und operative Ausrichtung von AT&S entscheidend sind.