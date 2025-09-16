Petra Preining, ehemals Finanzvorständin bei AT&S, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion der CFO bei der Pierer Mobility AG sowie der KTM AG. Die Bestellung bis zum 31. Dezember 2028 erfolgte auf Grundlage eines Aufsichtsratsbeschlusses, mit dem der Vorstand um das Ressort Finanzen erweitert wurde, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab.

>>> KTM-Produktion läuft wieder – doch das eigentliche Powerhouse steht jetzt in Indien

In ihrer neuen Rolle verantwortet Preining künftig die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations sowie IT. Zuvor war sie von 2022 bis August 2025 als Finanzvorständin bei AT&S tätig, davor hatte sie dieselbe Funktion bei der Semperit AG Holding inne. Frühere berufliche Stationen führten sie unter anderem zur B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever.