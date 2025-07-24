Die im Juli 2025 vorgestellten Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze markieren eine bewusste Kehrtwende in der Personalpolitik der KTM AG. In den Monaten vor und während der Krise 2024 war das Unternehmen gezwungen, Personal in mehreren Bereichen abzubauen – sowohl in der Produktion als auch in Verwaltungs- und Vertriebsfunktionen. Nachdem das Unternehmen 2024 bereits rund 500 Stellen am Standort Mattighofen gestrichen hatte und weitere 300 Stellen bis Anfang 2025 entfielen – überwiegend kurzfristig Beschäftigte zum Ende befristeter Verträge – wurden Anfang 2025 erneut etwa 300 Vollzeitstellen binnen kurzer Zeit abgebaut. Diese Maßnahmen waren Teil eines umfassenden Sanierungsplans mit dem Ziel, die Fixkosten um mindestens 25 % zu reduzieren und die Liquidität zu sichern.

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 verfolgt Neumeister eine neue Personalstrategie. Mit Stabilisierung der Produktion und Rückkehr zur operativen Normalität sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden – sowohl am Standort Mattighofen als auch in internationalen Niederlassungen. Ziel ist es, durch gezielten Personalaufbau kritische Kernkompetenzen im Unternehmen zu sichern, erfahrene Fachkräfte zurückzugewinnen und zusätzliche Ressourcen im Kundenservice sowie im Aufbau und der Betreuung des Händlernetzes bereitzustellen.

Diese Entscheidung folgt auf den erfolgreichen Abschluss des gerichtlichen Sanierungsverfahrens und die Finanzierungszusage von 800 Millionen Euro durch Bajaj. Neue Stellen an strategischen Punkten sollen helfen, Stabilität und Wachstum gleichermaßen zu fördern. Damit verdeutlicht Neumeisters Fokus: Weg von kurzfristigem Sparkurs, hin zu einer langfristig tragfähigen, strukturellen Erholung der KTM AG.