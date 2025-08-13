Der X-Bow, seit 2008 in Graz produzierter Sportwagen von KTM, bekommt neue Eigentümer. Wartung und Präsentation erfolgen weiterhin in Thalheim bei Wels, doch nach der Sanierung des Motorradherstellers im Mai hat KTM-Chef Gottfried Neumeister den Ausstieg aus dem vierrädrigen Geschäft angekündigt. Nun steht fest: Die KTM Sportcar GmbH in Mattighofen wird von einer internationalen Investorengruppe übernommen.

Die Verträge sind unterzeichnet, die behördlichen Genehmigungen laufen. Angeführt wird die Käufergruppe, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, von der belgischen Unternehmerfamilie De Mevius – Mitgründer des weltgrößten Brauereikonzerns AB Inbev. Frederic und Gregoire de Mevius gehören der neunten Generation an: Frederic gründete die Investmentgesellschaften Verlinvest und Planet First Partners, Gregoire war erfolgreicher Rallyefahrer. Motorsport liegt der Familie im Blut – auch die nächste Generation ist aktiv.

KTM bestätigt: „Die Familie De Mevius ist federführend in den Gesprächen. Der Prozess läuft planmäßig. De Mevius hat die relevanten Investoren sorgfältig ausgewählt und die Investorengruppe entsprechend zusammengestellt.“ Namen weiterer Investoren werden nicht genannt; dem Vernehmen nach stammen sie aus der Motorsport- und Unternehmer-Szene im In- und Ausland.

Zum Kaufpreis gibt es keine offiziellen Angaben, Branchenkreise sprechen von rund zehn Millionen Euro. Die KTM Sportcar GmbH beschäftigt 30 Mitarbeiter, fertigt und verkauft etwa 100 straßenzugelassene Fahrzeuge pro Jahr. Das Topmodell X-Bow GT-XR mit 500 PS kostete bei seiner Markteinführung vor drei Jahren knapp 300.000 Euro netto. Geleitet wird das Unternehmen seit 2014 von Michael Wölfling, seit 2025 ergänzt durch Rene Forstner.

