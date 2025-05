In letzter Minute scheint nun jedoch Bewegung in die Sache zu kommen. Doch in letzter Minute scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. Ausgerechnet der indische Miteigentümer Bajaj, größter Partner neben Stefan Pierer in der Pierer Mobility AG, hat sich ein Darlehen von 566 Millionen Euro gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung von Bajaj an der Börse in Mumbai hervorgeht. Die Laufzeit des Kredits: ein Jahr. Zwar wird KTM in der Mitteilung von Bajaj nicht explizit genannt, doch Branchenbeobachter werten die Finanzspritze als wichtigen Teil der Rettungsstrategie. Schließlich hat Bajaj bereits rund 200 Millionen Euro in KTM investiert, um den drohenden Untergang des Unternehmens abzuwenden.

Interessanterweise ist eine der Banken, die an der Kreditvergabe beteiligt ist – die Citigroup – auch für die Suche nach potenziellen Investoren zuständig. Das deutet darauf hin, dass Bajaj und KTM auf einer gemeinsamen Lösung hinarbeiten, um die Krise zu überwinden.

