Noch vor zwei Jahren zählte Stefan Pierer zu den reichsten Menschen der Welt. Forbes taxierte sein Vermögen auf rund 1,5 Milliarden Euro – Rang 1.804 auf der Liste der globalen Superreichen. Heute ist sein Name dort nicht mehr zu finden. Das Vermögen? Geschrumpft. Die Macht? Bröckelt. Die Bühne? Eine andere.

KTM mag überleben. Aber es ist nicht mehr Pierers KTM. So schwer die Niederlage auch wiegen mag – das letzte Kapitel in Stefan Pierers Unternehmerlaufbahn ist damit nicht geschrieben. Im Moment seines wohl größten Rückschlags führt er noch immer ein Firmenimperium, von dem andere nur träumen können. Vom Hochleistungszulieferer bis zum KI-Startup: Pierer hält auch nach dem Machtwechsel in Mattighofen Beteiligungen in Schlüsselindustrien – und bleibt damit eine prägende Figur der österreichischen Industrie – wenn auch in veränderter Position.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!