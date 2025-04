Die Sanierung des insolventen Motorradherstellers KTM AG gestaltet sich schwieriger als erwartet. Bei der Prüfungstagsatzung am vergangenen Freitag wurden Forderungen in Höhe von rund 2,18 Milliarden Euro angemeldet. Davon hat Insolvenzverwalter Peter Vogl insgesamt 506 Millionen Euro bestritten, darunter konzerninterne Forderungen sowie Schadenersatzforderungen von Gläubigern, deren Klärung noch aussteht und einer vertieften Prüfung bedarf.

Nach Angaben der Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV 1870 könnte der Schuldenstand der KTM AG weiter ansteigen. Grund dafür sind laufend neue Forderungsanmeldungen, die bei Gericht eingehen. Allein die KTM-Mitarbeiter haben bisher Ansprüche in Höhe von 12,71 Millionen Euro geltend gemacht. Gleichzeitig prüfen derzeit 23 potenzielle Investoren die Möglichkeit eines Einstiegs, was für das Unternehmen Hoffnung auf eine langfristige Lösung bieten könnte.

Das Schicksal des insolventen Motorradherstellers KTM hängt maßgeblich davon ab, ob ein oder mehrere Investoren bereit sind, in das Unternehmen zu investieren. Diese entscheidenden Verhandlungen finden auf der Eigentümerebene bei der Pierer Mobility AG statt. Laut dem dritten Bericht des Sanierungsverwalters Peter Vogl ist ein erfolgreicher Abschluss dieser Gespräche entscheidend, um die derzeit angebotene Gläubigerquote von 30 Prozent zu erreichen. „Ohne deren erfolgreichen Abschluss ist die angebotene Quote von 30 Prozent nicht zu erzielen“, so Vogl.

Trotz der bestehenden Unsicherheiten zeigt sich der Sanierungsverwalter weiterhin optimistisch. „Das Zustandekommen eines Einstiegs eines Investors in die ‚lebende‘ KTM-Gruppe ist nach Ansicht des Sanierungsverwalters nach wie vor überwiegend wahrscheinlich“, heißt es weiter im Bericht. Ein solcher Einstieg würde nicht nur die finanziellen Mittel für die Sanierung bereitstellen, sondern auch die Grundlage für die Weiterführung des Unternehmens schaffen.

Die Fortführung des Betriebs mit einem Investor wird dabei als die bessere Alternative angesehen. Vogl betont, dass eine Restrukturierung unter Einbeziehung eines neuen Investors „sinnvoller“ sei als eine Zerschlagung des Unternehmens. Im Rahmen eines Sanierungsverfahrens wäre eine höhere Quote für die Gläubiger zu erzielen als in einem Konkursverfahren, das zwangsläufig mit einer Zerschlagung des Unternehmens verbunden wäre.

Die Produktion am KTM-Standort Mattighofen steht seit der Insolvenzeröffnung still und soll frühestens am 17. März wieder aufgenommen werden. Der Betrieb befindet sich aktuell in Kurzarbeit, und die Belegschaft ist dienstfrei gestellt. Von den ursprünglich 2.477 Beschäftigten bei Insolvenzeröffnung am 29. November 2024 sind nur noch 1.991 übrig. Zwei Kündigungswellen sowie freiwillige Abgänge haben die Mitarbeiterzahl erheblich reduziert. Es wird erwartet, dass die Produktion bei Wiederaufnahme in kleinerem Umfang und mit einer reduzierten Belegschaft erfolgen wird.