Die heimische Transportbranche leidet unter der aktuellen Konjunkturschwäche, und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate sind düster, wie aus der aktuellen Branchenauswertung der Bundessparte Transport und Logistik in der WKÖ hervorgeht. Dies zeigt sich unter anderem in der rückläufigen Lkw-Fahrleistung auf den Autobahnen sowie den sinkenden Neuzulassungen von Lastkraftwagen. Trotz der schwachen Wirtschaftslage bleibt der Fahrermangel ein erhebliches Problem, das sich durch anstehende Pensionierungen noch verschärfen wird.

Besondere Besorgnis herrscht bei den Transporteuren angesichts der bevorstehenden umfangreichen Brückensanierungsmaßnahmen in Österreich und den großflächigen Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn. Zudem ist der Containerumschlag-Index ein weiterer Punkt der Sorge: Während weltweit die Nachfrage steigt, bleibt der Verkehr in den Norden Europas hinter den Erwartungen zurück. "Europa werde hier weiter abgeschlagen," warnt der Bundessparten-Obmann in der Wirtschaftskammer Österreich, Alexander Klacska. Auch die Donau als Transportweg liegt weiterhin ungenutzt "im Dornröschenschlaf."

