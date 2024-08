Mit dem Umbau verfolgt Knobel das Ziel, die Kosten zu senken und gleichzeitig das Geschäft zu stärken. In den vergangenen Monaten hat er Marken im Wert von 650 Millionen Euro entweder eingestellt oder verkauft, die eine geringe Marge oder schwache Wachstumsaussichten aufwiesen. Die Restrukturierung wurde von Henkel bereits im Frühjahr 2022 angestoßen, wobei zwei Phasen angekündigt wurden. In der ersten Phase wurden weltweit rund 2000 Stellen abgebaut, davon 300 in Deutschland, vor allem durch die Schaffung von Synergien in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Verwaltung.

„Jetzt ist Phase zwei gestartet“, sagte Knobel in dem Interview. „Wir stecken noch mitten im Umbau. Bei einem Fußballspiel wären wir jetzt in Spielminute 37.“ Welche Standorte Knobel schließen will und wie viele Stellen von dem Umbau betroffen sind, wollte der Manager nicht sagen.

Henkel sieht den Konzernumbau als Erfolg, da sich die positiven Auswirkungen deutlich bemerkbar machen. Der DAX-Konzern hat seine Prognose in diesem Jahr bereits zweimal nach oben korrigiert, was sich in steigenden Umsätzen, Gewinnen und Renditen widerspiegelt. Im ersten Halbjahr verzeichnete Henkel einen organischen Umsatzanstieg von 2,9 Prozent und erreichte damit 10,8 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um nahezu 30 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Auch die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) stieg von 11,5 Prozent im Vorjahr auf 14,9 Prozent an.



Vor wenigen Tagen verkündete Knobel bei der Präsentation der Halbjahreszahlen zudem, dass Henkel die langfristigen Ziele schneller als geplant erreichen will – innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre. Das Unternehmen strebt ein dauerhaftes organisches Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent an und eine Umsatzrendite von etwa 16 Prozent.