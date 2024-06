Das Verhältnis, das Georg Kapsch zur Berater-Branche hat, ist, vorsichtig ausgedrückt: distanziert. Oder mit den Worten von Kapsch selber formuliert: „Ich gehöre tatsächlich eher zu der Fraktion, die sagt: Berater kommen mir keine ins Haus. Schon gar nicht würde ich Berater holen, damit ich mir einen Unbedenklichkeitsstempel für meine Ideen hole und auf diese Weise Verantwortung wegschieben versuche.“ Es gebe allerdings Momente, gibt Kapsch zu, in denen der Blick von außen helfen kann, Struktur in Prozesse zu bringen, die sich verselbständigt haben und dem Unternehmen nicht mehr wirklich nützen.



Lesetipp: Samuel Kapsch: "Mein Vater gab mir 30 Sekunden"



„Bei uns war der Anlass, EY an Bord zu holen, dass wir nach Jahren von extrem starkem Wachstum gemerkt haben, dass wir unsere vielen dezentralen Projekte stärker bündeln und harmonisieren müssen“, erklärt Kapsch. Dass bei der Beraterwahl letztlich Ben Trask von EY und sein Team zum Zug kamen, lag laut Kapsch an zwei Dingen. Zum einen, sagt er, hat EY sich schon im Vorfeld sehr viele Gedanken über das mögliche Mandat gemacht und ist in den Pitch mit einem sehr konkreten Angebot gegangen. „Im Gegensatz zu etlichen anderen Bewerbern hat EY kein Standardangebot vorgelegt, bei dem man sofort gemerkt hat: Aha, das bekommt eh jeder, der anfragt.