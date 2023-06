Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss hat mit Wolfgang Niessner einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Der 69-Jährige folgt Rudolf Christian Stiehl nach, der seit 2002 im Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss saß und das Kontrollgremium seit 2019 leitete. Stiehl wird nach insgesamt 21 Jahren als Gesellschaftervertreter aus dem Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss ausscheiden.

Niessner war seit 2005 Vorstandsvorsitzender von Gebrüder Weiss. 2018 übergab er die Leitung des operativen Geschäfts an Wolfram Senger-Weiss. Im Jahr darauf wurde er in den Aufsichtsrat des Unternehmens berufen.

