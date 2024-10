Eine zentrale Rolle bei der Optimierung der Produktion spielt die Digitalisierung. Geberit hat in Pottenbrunn auf fahrerlose Transportsysteme (FTS) gesetzt, die den Materialfluss im Werk autonom steuern. „Diese Geräte kommunizieren untereinander über WLAN und optimieren sich selbst“, erklärt Schwarzl. Statt herkömmlicher Gabelstapler werden nun täglich rund 200 Transporte von FTS durchgeführt, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Sicherheit in der Produktion erhöht.



Auch im Bereich der Automatisierung hat sich das Werk Pottenbrunn deutlich weiterentwickelt. Während früher Roboter nur eine untergeordnete Rolle spielten, sind heute 35 Roboter im Einsatz, die in den diversen Montagezellen unterstützen. „Roboter waren früher eine Randerscheinung, heute sind sie fester Bestandteil unserer Fertigung“, betont Schwarzl. Im Bereich der Qualitätsüberprüfung wird mittlerweile auch die KI eingesetzt.



Energieeffizienz



Neben der Effizienzsteigerung hat sich Geberit auch dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Seit vielen Jahren nutzt das Werk in Pottenbrunn die Abwärme der Produktion, um die Gebäude zu beheizen. Der Einsatz von Gas als Energiequelle wurde auf ein Minimum reduziert. „Die Hochpreisphase bei Strom haben wir durch weitsichtigen Einkauf gut überstanden“, berichtet Schwarzl.



Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs. Geberit hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 den CO₂-Ausstoß gegenüber 2015 um 80 Prozent zu senken. Dazu tragen auch die jährlichen Maßnahmen zur Stromreduktion bei, die von einem speziellen Energieteam überwacht werden. „Jedes Jahr streben wir eine Reduzierung des CO₂-Ausstoßesvon fünf Prozent an“, erklärt Schwarzl. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, sondern helfen auch, die Betriebskosten langfristig zu senken.



Förderung von Frauen



Ein weiteres Erfolgsrezept des Standorts Pottenbrunn ist die hohe Flexibilität der Belegschaft. Geberit setzt ausschließlich auf fest angestellte Mitarbeiter – Leiharbeiter werden in der Regel nicht beschäftigt. Die Mitarbeiter wechseln regelmäßig zwischen den Produktionslinien, um tägliche Auftragsschwankungen auszugleichen und die Kapazitäten optimal zu nutzen. „Diese Flexibilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen“, so Schwarzl.



Auch die Förderung von Frauen spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. Der Frauenanteil am Standort liegt bei 43 Prozent. Durch gezielte Maßnahmen zur Förderung will Geberit den Frauenanteil in den kommenden Jahren weiter steigern und so die Diversität im Unternehmen erhöhen.