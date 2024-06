Die Aktien von Covestro stiegen am späten Vormittag um 6,85 Prozent auf 51,82 Euro. Übernahmespekulationen kamen vor etwa einem Jahr auf. Später hatte Covestro bekanntgegeben, ergebnisoffene Gespräche mit Adnoc zu führen. Seitdem hat sich das Unternehmen nicht konkreter geäußert, auch nicht am Dienstag. Insidern zufolge steht ein informelles Angebot von 60 Euro je Covestro-Aktie im Raum, was insgesamt mehr als 11,3 Milliarden Euro ausmachen würde. Wie Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf vertraute Quellen weiter berichtete, könnte Adnoc den Preis je nach Ergebnis der Due Diligence noch etwas erhöhen.

Covestro, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Polymerwerkstoffen, wäre eine strategische Ergänzung für Adnoc's bestehendes Portfolio. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Produkten, die in verschiedenen Industrien wie Automobil, Bauwesen, Elektronik und Gesundheit zum Einsatz kommen. Die Erhöhung des Angebots signalisiert Adnocs ernsthafte Absicht, die Übernahme erfolgreich abzuschließen und die Synergien zwischen beiden Unternehmen zu nutzen.

Für Covestro könnte die Übernahme durch Adnoc neue Wachstumsmöglichkeiten und Zugang zu neuen Märkten bieten, während Adnoc von Covestros technologischer Expertise und Innovationskraft profitieren würde. Die Integration der beiden Unternehmen könnte jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die kulturelle Anpassung und die Integration von Geschäftsprozessen.