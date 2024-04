Die große Neuerung: War bisher das Laden, Erfassen und Bezahlen von Ladevorgängen mithilfe von Karten, Schlüsseln oder Apps nötig, stellen Plug & Charge-Ladestationen eine direkte Echtzeitinformation zwischen E-Auto und Ladestation her. Die bevorzugte Zahlungsmethode wird erkannt und der Ladevorgang automatisch gestartet. Die Umsetzung wartet beim Wechselstrom noch auf die Einführung von ISO 15118, den internationalen Standard für die Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen.



Ausblick E-Laden



Noch finden die meisten Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz statt, aber je mehr elektrische Fahrzeuge unterwegs sind, desto mehr öffentliche Ladepunkte werden in Zukunft benötigt. Mit Ende 2023 gab es in Österreich 21.344 öffentlich zugängliche Ladepunkte, so Alex Decker. Das ist eine Verdopplung in nur zwei Jahren. Vor allem die Anzahl der Ultra-Schnellladepunkte (HPC > 150 kW) ist stark gestiegen, auf insgesamt 902 Ladepunkte.

Diese Zahl hat sich somit im letzten Jahr mehr als verdreifacht. „Stolz können wir sagen, dass Österreich über eines der dichtesten Ladenetze Europas verfügt“, freut sich der Leiter Smart Charging bei VERBUND Energy4Business. Bei Stromquelle rechnet man mit einer jährlichen Verdoppelung der Anzahl der Elektrofahrzeuge in den nächsten 3 Jahren, sodass ein Anteil von mindestens 30 % in 5 Jahren erreicht wird. „Wenn die Autoindustrie die gesamte Produktpalette mit Elektroantrieb anbietet und die Stromnetze weiter ausgebaut werden, können in 10 Jahren 70 % aller Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf der Straßen sein und auch zuverlässig geladen werden.“