Der Energieversorger EVN verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2023/24 trotz eines Umsatzrückgangs von 13,9 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro eine Steigerung des Konzernergebnisses um 14,5 Prozent auf 479,6 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Hauptursache für den Umsatzrückgang waren laut EVN die gesunkenen Großhandelspreise für Strom und Erdgas. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen von einem höheren Anteil erneuerbarer Energien sowie von gestiegenen Netzgebühren in Niederösterreich.

>>> So stemmt Österreich die Energiewende

Nach den Turbulenzen am Energiemarkt gingen die Großhandelspreise für Strom und Gas deutlich zurück. Zudem wurde das Gaskraftwerk Theiß, das zur Stabilisierung des Netzes dient, weniger häufig eingesetzt. Zusätzlich wirkten sich geringere Absatzmengen und Preisentwicklungen beim Erdgas sowie der aufgrund milder Temperaturen gesunkene Wärmeabsatz negativ auf den Umsatz aus. Auch die niedrigeren Netztarife in Bulgarien trugen zum Umsatzrückgang bei, erläuterte der börsennotierte Versorger. Das internationale Projektgeschäft verzeichnete ebenfalls einen Rückgang, da eine Kläranlage in Kuwait weitgehend abgeschlossen wurde. Dennoch ist die EVN-Tochter WTE weiterhin in Projekten in Deutschland, Polen, Rumänien, Nordmazedonien, Bahrain und Kuwait aktiv. Gleichzeitig konnte die EVN von einem höheren Anteil erneuerbarer Energien und gestiegenen Netzentgelten in Niederösterreich profitieren.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!