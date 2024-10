Mit rund 1.100 (400 im Bereich FAB) Mitarbeitern und einer Produktionsfläche von etwa 45.000 (35.000 nur FAB) Quadratmetern gilt Lengau als ein wesentlicher Produktionsstandort des Kran- und Technologieherstellers. Die Neuausrichtung des Werks begann vor zwei Jahren und zielt darauf ab, Prozesse zu standardisieren, Transparenz zu erhöhen und die Effizienz der Fertigung signifikant zu steigern. Durch eine prozessorientierte Matrixorganisation und den Einsatz von digitalen Tools hat das Unternehmen bereits erhebliche Fortschritte gemacht. Der Startpunkt: Undefinierte Prozesse. Vor zwei Jahren befand sich die Produktion in einem Zustand, den Martin Rehling, Leiter PALFINGER-Werk Lengau, als „chaotisch“ beschreibt.



Die Puffer-Lager (WIP) waren unorganisiert, die Materialströme ineffizient und es mangelte an Klarheit und Transparenz in den Prozessen. Die Produktion basierte auf einem Push-System, das mit erheblichen organisatorischen Verlusten zu kämpfen hatte. "In vielen Bereichen herrschte eine starke Silobildung auf der Arbeitsplatzebene, was zu erheblichen Ineffizienzen im Gesamtwertstrom führte", so Franz Wirnsperger, Local Production Manager Fabrication, PALFINGER-Werk Lengau. Es fehlte ein klarer Überblick über den Materialfluss und Verantwortlichkeiten waren oft nicht eindeutig zugewiesen, ergänzt Programm-Projektmanager Daniel Mandl.