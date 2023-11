Sechs konkrete strategische Ziele, mit denen das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft geführt werden soll, präsentierten die Vorstände der Salzburg AG am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Damit verbunden ist auch eine Änderung der Organisationsstruktur des Landesenergieversorgers. Die Salzburg AG beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ziele sind ehrgeizig und wurden zur besseren Messbarkeit nun mit Schlüsselkennzahlen untermauert, erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Baminger.

Die Salzburg AG strebt laut Angaben an, in ihrer Kernregion führend in den Bereichen Energie, Mobilität und Trinkwasser zu bleiben, gezielt zu wachsen und bis 2030 zu den Top-3 Festnetz-Internetanbietern in Österreich zu gehören. In Bezug auf die Energieerzeugung soll bis 2040 eine 100-prozentige Klimaneutralität erreicht werden und mindestens 2 TWh erneuerbarer Strom pro Jahr produziert werden. "Das ist beinahe eine Verdoppelung von dem, was wir jetzt haben", so Baminger. Zusätzlich plant die Salzburg AG, überregionale Geschäftsmodelle zu entwickeln: Im Strategiepapier heißt es, dass sie im Jahr 2030 zu den Top-10-Anbietern von grünen Produkten, Dienstleistungen oder Technologien in mindestens zwei europäischen Nischenmärkten gehören möchten.

