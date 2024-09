In den vergangenen fast 15 Jahren bekleidete Christopher Müller leitende Management-Positionen bei internationalen Logistikunternehmen im In- und Ausland. Zuletzt verantwortete er als Vorstand eines deutschen Unternehmens den Bereich der europäischen Kontraktlogistik.

Christopher Müller: „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man nach so vielen Jahren, wieder in jenes Unternehmen zurückkehrt, mit dem man in seiner Kindheit und in der Familie aufgewachsen ist. Die Transportwirtschaft und die internationale Logistikbranche haben mein gesamtes Berufsleben geprägt. Ich hatte dabei das Glück, in großartigen Organisationen arbeiten und lernen zu dürfen. Jetzt werde ich die Management- und Branchen-Erfahrungen, die ich in den letzten 15 Jahren sammeln konnte, mit viel Freude bei Müller Transporte einbringen.“

Der in Perchtoldsdorf lebende Christopher Müller ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Ab dem 1. Jänner 2025 wird er gemeinsam mit Fritz Müller die Funktion des Co-CEO übernehmen. Seit 2022 gehört das familiengeführte Unternehmen mehrheitlich zum europäischen Infrastruktur-Fonds „Cube Infrastructure“.

Fritz Müller, geschäftsführender Gesellschafter: „Es freut mich besonders, dass Christopher nach mehreren Stationen und einer beeindruckenden Karriere in der internationalen Logistikwirtschaft, nun in unser Unternehmen und nach Wiener Neudorf zurückkehrt. Müller Transporte wird damit nicht nur in dritter Generation von einem Familienmitglied geführt, sondern gewinnt unabhängig davon, einen erfahrenen und branchenweit anerkannten Top-Experten für seine Geschäftsführung. Davon profitieren unsere Kunden und das gesamte Unternehmen. Gemeinsam werden wir das weitere Wachstum des Unternehmens und die Zukunft von Müller Transporte gestalten.“