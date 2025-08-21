Batteriezellenindustrie : Cellforce am Ende – Porsches Batteriezukunft wird zum Milliardengrab

21.08.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Porsche streicht sein Batterieprojekt Cellforce zusammen – und mit ihm eine ganze Vision. Milliarden versenkt, Fördergelder verbraucht, keine serienreife Zelle: Aus dem einstigen „Herzstück“ der Elektrostrategie wird ein Mahnmal für überzogene Ambitionen. Eine unabhängige Batteriezellenproduktion in Europa rückt damit in weite Ferne.

Inhalt

Fertigung von Batteriezellen bei Cellforce, Porsche Tochter

In der Fertigung von Cellforce sollte die europäische Antwort auf asiatische Zellriesen entstehen – es blieb beim Versuch.

- © Cellforce

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 4,80
Erstveröffentlichung
21.08.2025
Letzte Aktualisierung
21.08.2025
Dominique Otto