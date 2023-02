Laut Vorstand Jörg Rosegger kann Binder + Co in Sachen Maschinen „vom Schüttgut zur Palette“ alles anbieten. In der Aufbereitungs- und Industrietechnik ist alles gut abgedeckt. "Die Trennung von Glas über Metall bis hin zu Kompost, das sind alles ähnliche Schritte, das ergänzt sich sehr gut. Nur die Verpackungstechnik ist ein eigener Zweig. Wenn Recycling gefragt ist, dann geht es uns besonders gut", so Rosegger.



Im Sommer 2022 wurde eine Investition von rund 3 Millionen Euro in eine neue Bohr- und Sägeanlage in Gleisdorf auf den Weg gebracht, sowie die Digitalisierung der Produktion beschleunigt. An einem Konzept für eine 3 Mio. Euro teure Photovoltaikanlage wird aktuell gearbeitet.



"Wir haben noch einiges an Hallendächern zur Verfügung, bis 2023 sollte diese installiert sein." Puncto Energie sei das Hauptthema Strom, Gas braucht der Betrieb nur zum Heizen.



Im mechanischen Bereich könnten Neuerungen angeboten werden. Die Spezialsiebmaschine „Bivitec e+“ wiegt um bis zu 40 % weniger, der Energieverbrauch bei der Antriebsleistung wurde um bis zu 65 % reduziert. Mit der neuen „Clarity“, so Rosegger, könne man eine deutlich bessere Trennung bei scheinbar identischen Materialien erreichen, dank schnellerer Datenauswertung, Kameras und Sensoren. Weniger Rückstände bedeuten in weiterer Folge auch günstigere Deponiekosten.



In Gleisdorf gibt es derzeit 240 Mitarbeiter, rund 400 im Konzern. Aktuell würden etwa 10 Mitarbeiter gesucht. Im Montagebereich käme es oft zu Abwerbungen. Dafür gibt es nun fünf neue, insgesamt 15, Auszubildende. (apa/red)