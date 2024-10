In den Exportmärkten konnte Binder+Co stabile 42 Prozent im EU-Bereich verzeichnen, während der österreichische Markt etwa 7 Prozent des Umsatzes ausmachte. Die Exporte nach Europa und Russland sanken von 14,6 auf 6,9 Prozent, was jedoch durch Wachstum in Nordamerika (von 12,2 auf 14,1 Prozent) und Asien (von 20,3 auf 27,5 Prozent) ausgeglichen wurde.

Besonders erfolgreich war das Unternehmen in den USA, wo es mit seiner ersten LIBS-Anlage (laser induced break down spectroscopy) gegen starke Konkurrenz punkten konnte. Diese Technologie erkennt in Sekundenbruchteilen die Art von Metall oder Legierung und sortiert sie. Vorstand Rosegger betonte: „Metallrecycling zahlt sich aus. Platinen, Kupfer, Alu, das ist so wertvoll, dass es sich rechnet, den Grad der Legierung herauszufinden, auch mithilfe von KI.“



Binder+Co beschäftigt insgesamt fast 400 Mitarbeitende, davon rund 250 in Gleisdorf. Am Standort Gleisdorf plant das Unternehmen zudem eine Erweiterung, da ein passendes Grundstück zur Verfügung steht.