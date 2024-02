Einen Wechsel gibt es an der Spitze der niederösterreichischen Baumit-Gruppe. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt Dorijan Rajkovic ab sofort die Führung des Baustoffherstellers. Gerald Prinzhorn, der seit 2020 als CEO der Baumit Group fungierte, wird in die Familienholding Prinzhorn wechseln.

>>> Österreichs 1.000 Top-Manager

Rajkovic (49), zuletzt Geschäftsführer von Baumit Kroatien verfügt laut Aussendung über umfassende Erfahrung in der Branche und blickt auf eine erfolgreiche Karriere von mehr als 15 Jahren zurück, in denen er in leitenden Positionen bei der Schmid Industrieholding tätig war. Seit 2008 war er als Geschäftsführer bei ITV-Murexin in Most Rasa, Kroatien, beschäftigt. Die Funktion des Geschäftsführers von Baumit Kroatien hat er 2017 übernommen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!