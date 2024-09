Das oststeirische Unternehmen Dynamic Assembly Machines Anlagenbau GmbH (DAM) hat Insolvenz angemeldet. Am Donnerstag wurde ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Graz eingereicht, wie der Kreditschutzverband 1870 (KSV) mitteilte. Die Firma ist mit rund 15,8 Millionen Euro überschuldet, betroffen sind knapp 60 Angestellte sowie etwa 90 Gläubiger.

Seit seiner Gründung 2006 in Gleisdorf ist DAM im Maschinen- und Anlagenbau tätig und beliefert hauptsächlich die Automobilzulieferindustrie, wobei der Schwerpunkt auf Antriebssträngen für Elektrofahrzeuge liegt. Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf 18 Millionen Euro (zu Liquidationswerten), während dem Aktiva in Höhe von etwa 2,2 Millionen Euro gegenüberstehen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren ausgezahlt werden soll.

