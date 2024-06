Ein wesentlicher Grund für die günstigen Kosten der Windenergie sind die enormen technologischen Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden. Moderne Windturbinen sind effizienter, leistungsstärker und langlebiger als ihre Vorgängermodelle. Laut einer Studie der International Renewable Energy Agency (IRENA) sind die Kosten für Windenergie an Land zwischen 2010 und 2020 um 56 Prozent gesunken. Die durchschnittlichen Kosten für die Erzeugung von Windenergie an Land lagen 2020 bei etwa 39 US-Dollar pro Megawattstunde (MWh). In Deutschland betrugen die durchschnittlichen Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) für neue Onshore-Windkraftanlagen im Jahr 2020 etwa 45,3 Euro pro Megawattstunde (MWh). In Italien lagen diese Kosten bei etwa 46,3 Euro pro MWh und in Spanien sogar noch niedriger bei 31,7 Euro pro MWh​​​​.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Skaleneffekt. Die Windkraftindustrie hat sich zu einer globalen Branche entwickelt, die von massiven Produktionskapazitäten und einer effizienten Lieferkette profitiert. Große Produktionsvolumina führen zu niedrigeren Stückkosten für Turbinen und Komponenten. Dies zeigt sich auch in den globalen Installationszahlen: Allein im Jahr 2020 wurden weltweit Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 93 Gigawatt (GW) neu installiert, was einem Zuwachs von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, so der Global Wind Energy Council (GWEC). Bis 2030 werden durchschnittlich 180 GW jährlicher Neuzugänge benötigt, um den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 °C zu begrenzen und den Weg zu einem Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu ebnen​​.



Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen hat Windkraft den Vorteil niedriger Betriebskosten. Während Kohle- und Gaskraftwerke kontinuierlich Brennstoffe einkaufen müssen, um Energie zu erzeugen, benötigt eine Windkraftanlage nach der Installation keine weiteren Rohstoffkäufe. Die Betriebskosten beschränken sich hauptsächlich auf Wartung und Instandhaltung, die im Vergleich zu den Brennstoffkosten bei konventionellen Kraftwerken relativ gering sind. IRENA schätzt, dass die Betriebskosten für Windenergie an Land etwa 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten ausmachen.